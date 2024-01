Render Toont Eerste HMD-Smartphone

HMD Global is een Finse fabrikant die al jaren verantwoordelijk is voor de productie van smartphones onder de Nokia-merknaam. Er is nu echter een render opgedoken van een smartphone zonder Nokia-logo. Inplaats daarvan zien we een HMD-logo, wat doet vermoeden dat het gaat om een smartphone die onder de eigen merknaam op de markt zal verschijnen.

De bovenstaande render is gedeeld door de website 91Mobiles. Volgens de bron gaat het om een budget-smartphone met de naam HMD N159V. We zien de zwarte uitvoering, met aan de achterzijde een dubbele camera. De render is verder niet heel duidelijk, maar het scherm lijkt een ronde uitsparing te hebben voor de selfie-camera.

HMD Global maakte ik september zelf al bekend dat het bedrijf van plan is om smartphones onder de eigen merknaam uit te gaan brengen. We verwachten dat we de eerste HMD-smartphone eind februari te zien krijgen, want de fabrikant toont zijn nieuwste smartphones doorgaans tijdens de Mobile World Congress in Barcelona.

