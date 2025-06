Xiaomi Redmi Pad 2 Met Grote Accu In Nederland Uitgebracht

Xiaomi heeft de Redmi Pad 2 uitgebracht in Nederland. De nieuwe tablet kost slechts 199,99 euro en beschikt over een zeer grote accu. De Redmi Pad 2 is verkrijgbaar als WiFi-only en als 4G-model.

Goed nieuws voor mensen die opzoek zijn naar een nieuwe budget-tablet. Xiaomi heeft namelijk de Redmi Pad 2 uitgebracht in Nederland. De tablet beschikt over een 11-inch scherm met een resolutie van 2560 bij 1600 pixels, een 90Hz verversingssnelheid en een 600 nits piekhelderheid. Intern vinden we een MediaTek Helio G100 Ultra-processor, 4GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 8MP hoofdcamera, een 5MP selfie-camera en een 9000 mAh accu. 9000 mAh is een behoorlijke capaciteit voor een tablet van dit formaat. Laden gaat met een snelheid van 18W, wat dan weer wat minder indrukwekkend is.

Xiaomi heeft een WiFi-only model en een 4G-model geïntroduceerd, waarvan de prijzen variëren van 199,99 euro tot 249,99 euro. Wanneer je de tablet tussen 13 tot 20 juni koopt krijg je 20 euro korting en een Redmi Pad 2 Cover cadeau.

Prijzen

Redmi Pad 2 (8/256GB): 299,90 euro

Redmi Pad 2 (4/128GB): 199,90 euro

Redmi Pad 2 (8/256GB): 249,90 euro

Redmi Pad 2 (4/128GB): 249,90 euro

