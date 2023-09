Fitbit Charge 6 Officieel Aangekondigd

Fitbit heeft zojuist zijn nieuwste fitnesstracker geïntroduceerd. De Fitbit Charge 6 lijkt grotendeels op zijn voorganger en brengt een aantal kleine verbeteringen met zich mee.

Het grootste verschil tussen de Fitbit Charge 6 en de Charge 5 is de fysieke knop. Deze knop ontbrak bij de Charge 5, waardoor je de volledige bediening via het touchscreen moest regelen. De terugkeer van de knop moet de bediening iets eenvoudiger maken.

Verder heeft de Fitbit Charge 6 de meest nauwkeurige hartslagmeter in een fitnesstracker ooit, aldus Google. Dankzij de nieuwe sensor moet het meten van je hartslag tijdens een workout 60 procent accurater zijn. Deze hartslagmeting kun je nu ook synchroniseren met andere fitnessapparaten en sport-apps die deze functie ondersteunen.

Een ander kleine maar handige nieuwe functie voor mensen met minder goede ogen is de mogelijkheid om in te zoomen, zodat teksten groter in beeld komen te staan. Aangezien Fitbit onderdeel is van Google is er ook extra aandacht besteed aan ondersteuning van Google-apps. Zo kun je met de Fitbit Charge 6 diensten als YouTube Music, Google Maps en Google Wallet gebruiken.

De Fitbit Charge 6 is vanaf 12 oktober verkrijgbaar voor een adviesprijs van 159,95 euro. Dit is opvallend genoeg een iets lagere adviesprijs dan die van de Charge 5, die in 2021 voor 179,95 euro op de markt verscheen.

via [androidplanet]