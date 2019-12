Oppo Toont Prototype Smartphone Met In-display Camera

Oppo heeft tijdens een eigen evenement een prototype-smartphone getoond die is uitgerust met een selfie-camera achter het scherm. Wanneer deze technologie op de markt verschijnt weten wij nog niet.

Op het internet zijn verschillende hands-on beelden verschenen van mensen die de prototype-smartphone tijdens het Inno Day 2019-evenement hebben mogen testen. De selfie-camera zit aan de bovenkant in het midden achter het scherm. De locatie van de selfie-camera is bijna niet te zien wanneer het scherm aan staat. Alleen vanuit bepaalde hoeken is een rechthoekje te zien.

Oppo, Xiaomi en Samsung werken allemaal aan een technologie die een in-display selfie-camera mogelijk moet maken, maar Oppo is de eerste fabrikant die een prototype toont tijdens een evenement met publiek.

Details over het scherm en de camera hebben we niet, maar we kunnen gerust stellen dat de kwaliteit minder is dan die van camera’s die niet achter een scherm zitten verschuilt. Een scherm is namelijk niet volledig transparant, wat de kwaliteit zal beïnvloeden. Hoeveel kwaliteitsverlies bij een in-display selfie-camera te zien is weten we echter nog niet.

Oppo heeft nog geen details bekendgemaakt over de smartphone. Ook weten we nog niet wanneer de smartphone op de markt zal verschijnen.

