Lenovo Introduceert Smart Tab M10

Lenovo heeft tijdens de CES de Smart Tab M10 FHD Plus aangekondigd. De opvolger van de Smart Tab M10 is een 10-inch tablet die ook als Smart Display kan functioneren wanneer je het scherm in een bijbehorende oplaadstation plaatst.

De Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus kan op twee verschillende manieren worden gebruikt. Naast een standaard tablet kun je het apparaat namelijk ook als Smart Display gebruiken. Hierdoor kunnen meerdere mensen in huis via de Google Assistent bijvoorbeeld andere smarthome-apparaten aansturen, muziek afspelen of het nieuws opvragen. Wanneer je de slimme functies niet gebruikt functioneert de Smart Tab M10 FHD Plus als fotolijstje.

De Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus beschikt over een 10,3-inch fullHD IPS-scherm, een MediaTek Helio P22T-processor, 2GB of 4GB werkgeheugen, 32GB, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu, een 8MP rear-camera, een 5MP selfie-camera en twee Dolby Atmos-speakers. Het apparaat verschijnt dit jaar in verschillende landen op de markt voor een adviesprijs van 189 dollar.

via [AW]