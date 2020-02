Onzeker Of Mobile World Congress 2020 Doorgaat

Elk jaar aan het einde van februari tonen smartphonefabrikanten hun nieuwste smartphones en ontwikkelingen op het Mobile World Congress. Dit jaar kan dat wel eens anders zijn, want steeds meer fabrikanten haken af vanwege het coronavirus. Hierdoor bestaat de kans dat de hele beurs niet doorgaat.

Heel veel grote fabrikanten hebben aangegeven dit jaar niet af te reizen naar Spanje voor het Mobile World Congress. Sony, LG, TCL, Royole en nu ook HMD Global hebben zich al afgemeld. Op een grote beurs waar duizenden mensen van over de hele wereld op af komen is de kans groter op verspreiding van het coronavirus, dat zich de afgelopen weken vanuit China al naar verschillende andere landen heeft verspreid. Door niet naar MWC 2020 af te reizen voorkomen fabrikanten blootstelling en verspreiding van het coronavirus.

Het ontbreken van veel merken heeft grote gevolgen voor de beurs. De organisatie GSMA gaf eerder aan dat de beurs gewoon door zal gaan en dat er maatregelen worden genomen om verspreiding tegen te gaan. Nu is de organisatie echter opnieuw in overleg en wil GSMA morgen definitief besluiten of de beurs wel of niet doorgaat. Volgens de media is de kans steeds groter dat de beurs niet doorgaat.