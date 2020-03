“Samsung Werkt Aan 150MP Camera”

Samsung heeft niet zo heel lang geleden een 108MP camerasensor gemaakt voor gebruik in smartphones. Blijkbaar is deze hoge resolutie nog niet genoeg voor de Zuid-Koreaanse fabrikant, want Samsung werkt nu aan een 150MP camerasensor.

De nieuwe sensor van Samsung heeft een hogere resolutie, maar is ook groter dan de huidige Isocell Bright HM1-sensor die in de Galaxy S20 Ultra te vinden is. Volgens de geruchten gaat het om een beeldsensor die diagonaal een inch groot is. De sensor maakt gebruik van dezelfde nonacell-technologie als de camera van de Samsung Galaxy S20 Ultra, waarbij het beeldinformatie van negen pixels samenvoegt. De 108MP-sensor levert op deze manier 12MP foto’s op. De 150MP-sensor maar 16MP foto’s.

Samsung zal de 150MP sensor later dit jaar introduceren, waarna Xiaomi eind 2020 de eerste smartphone met deze sensor op de markt zal brengen. Vivo en Oppo volgen begin 2021.

