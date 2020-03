Samsung Wijzigt Update-schema Voor Android 10

Samsung heeft het officiële update-schema voor de uitrol van Android 10 aangepast. We zien dat een aantal smartphones de update iets later ontvangen, terwijl gebruikers van een ander toestel juist eerder Android 10 kunnen downloaden.

In het onderstaande schema zien we welke Samsung-toestellen een Android 10-update ontvangen en wanneer Samsung deze updates uitrolt. Een aantal dingen vallen op nadat Samsung verschillende wijzigingen doorvoerde. Zo krijgen de Galaxy Fold en Galaxy A80 nu in mei een Android 10-update. Eerst zou dit in april en maart gebeuren. Ook de Galaxy A7, Galaxy A9 uit 2018 en de Galaxy Tab S6 ontvangen nu niet in april maar in mei een Android 10-update. De update voor de Galaxy J6 Plus is verschoven van juni naar juli.

Daarentegen ontvangt de Galaxy A6 Plus nu juist eerder een update, namelijk in mei inplaats van juni. De Galaxy A40 zou Android 10 in april ontvangen, maar Samsung heeft deze update al uitgerold. Bekijk hieronder het volledige overzicht.

via [galaxyclub]