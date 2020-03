Samsung Galaxy S7 Ontvangt Beveiligingsupdate Van Maart 2020

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de vier jaar oude Galaxy S7 en Galaxy S7 Edge. De update installeert de beveiligingspatch van maart 2020.

Drie jaar lang ontvingen de Galaxy S7-toestellen elke maand een nieuwe beveiligingspatch. Na deze periode beloofde Samsung om de smartphone elk kwartaal een update te geven. Dit blijkt inderdaad het geval, aangezien Samsung in januari 2020 een update uitrolde en nu eind maart weer.

De update met firmwareversie G93xFXXS8ETC6 is 41MB groot en brengt geen nieuwe functies met zich mee. Wel zorgt de beveiligingspatch van maart voor een beter beveiligd systeem. De patch bestaat namelijk uit fixes voor kwetsbaarheden in Android. De update komt momenteel binnen op de unbranded Galaxy S7 (Edge) in Nederland en België. Branded toestellen van Vodafone en T-Mobile moeten nog wat langer geduld hebben.

via [galaxyclub]