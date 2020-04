“Samsung Galaxy Fold 2 Krijgt Groter Scherm Aan Buitenkant”

De Samsung Galaxy Fold is een interessante opvouwbare smartphone, maar er zijn genoeg punten waar de fabrikant verbeteringen kan doorvoeren. Zo is het formaat van het tweede scherm aan de buitenkant van de behuizing bijvoorbeeld erg klein. Volgens de geruchten zal Samsung de opvolger echter uitrusten met met een groter tweede scherm. Ook komt de Galaxy Fold 2 met een S Pen op de markt.

Dit schrijft Ross Young, CEO van onderzoeksbureau Display Supply Chain Consultants. De Samsung Galaxy Fold 2 krijgt net als de originele Galaxy Fold een groot vouwbaar scherm aan de binnenkant en een kleiner scherm aan de buitenkant, maar het tweede scherm zou dit keer een stuk groter zijn.

Het vouwbare scherm is volgens Young 7,59-inch groot met een resolutie van 2213 bij 1689 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Het scherm aan de buitenkant is 6,23-inch groot in plaats van 4,6-inch, met een resolutie van 2267 x 819 pixels en een 60Hz verversingssnelheid. Het gaat om een small scherm met dunnere randen.

De camera’s zitten bij de Galaxy Fold 2 verwerkt in een punch hole-inkeping in beide schermen. Volgens XDA is de camera-setup gelijk aan die van de Galaxy S20 Plus. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy Fold 2 zal introduceren.

