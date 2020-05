Smartphoneverkoop Met 11 Procent Gedaald

Het coronavirus heeft een grote impact op de verkoop van smartphones. Zo zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 275 miljoen toestellen over de toonbank gegaan. Dit is 11 procent minder dan in hetzelfde kwartaal van 2019.

Dit blijkt uit cijfers van marktonderzoeker IDC. De daling was goed zichtbaar in maart en lijkt de komende maanden door te zetten. Marktonderzoeker Strategy Analytics schat zelfs een daling van 17 procent terwijl onderzoeksbureaus Counterpoint en Canalys een daling van 13 procent schatten. In China is zelfs een afname van 27 procent geconstateerd. De afname is met een groot deel te danken aan het coronavirus en de lockdowns over de hele wereld.

Samsung en Huawei zijn het hardst getroffen. Zo verkocht Samsung 14 miljoen minder toestellen, een daling van 18,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Huawei verkocht 10 miljoen minder toestellen, een daling van 17,1 procent. Apple’s cijfers zijn echter vrij stabiel, terwijl Xiaomi en Vivo zelfs een stijging van 6,1 en 7.0 procent noteren. De impact is dus niet voor alle fabrikanten gelijk.

Naar verwachting zal de vraag naar smartphones in de rest van 2020 ook tegenvallen. Volgens IDC zullen de cijfers op zijn vroegst pas in het vierde kwartaal weer stijgen. De dalende verkoopcijfers kunnen echter wel positief zijn voor de consument. Fabrikanten moeten namelijk aantrekkelijke acties en kortingen aanbieden om hun toestellen alsnog te verkopen.

