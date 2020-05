Huawei P30 (Pro) Ontvangt Op 2 Juni EMUI 10.1-update

Huawei Nederland heeft bekendgemaakt dat Nederlandse gebruikers van de Huawei P30 Pro vanaf 2 juni kunnen rekenen op een EMUI 10.1-update. De update rolt 27 mei al uit naar de Mate 30 Pro.

EMUI 10.1 is de nieuwste versie van Huawei’s softwareschil, die nu al te vinden is op de Huawei P40-serie. De update zal uiteindelijk ook naar een andere toestellen van Huawei worden uitgerold. De fabrikant heeft nu alvast wat datums gegeven. Vanaf 27 mei rolt de update uit naar de Mate 30 Pro en vanaf 2 juni komt de update binnen op de P30 en P30 Pro.

EMUI 10.1 is onder andere voorzien van de MeeTime-dienst voor videobellen en de Huawei Assistant op het startscherm. Daarnaast heeft de camera een aantal nieuwe functies, waarmee het mogelijk is om spiegelreflex en voorbijgangers weg te werken. Als laatste is de Google Assistent-alternatief “Celia” aanwezig, maar er is nog geen ondersteuning voor de Nederlandse taal.

Huawei zal later een lijst delen met daarop alle smartphones die een EMUI 10.1-update ontvangen.

