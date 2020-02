Samsung Introduceert Galaxy M31 Met 6000 mAh Accu

Samsung heeft een nieuwe smartphone geïntroduceerd voor in de Galaxy M-serie. De Samsung Galaxy M31 is een budget-smartphone met een modern uiterlijk, Android 10 en een 6000 mAh accu.

Dat je niet meer veel geld hoeft uit te geven voor een leuk toestelletje is inmiddels wel duidelijk. Neem bijvoorbeeld de nieuwe Galaxy M31. De smartphone beschikt over een 6,4-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1080×2340 pixels, een Exynos 9611-processor, 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 32MP selfie-camera, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een enorme accu met een capaciteit van maar liefst 6000 mAh.

Achterop vinden we nog een vingerafdrukscanner en een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens.

De Samsung Galaxy M31 is in India verkrijgbaar voor omgerekend ongeveer 200 euro. Het is nog onduidelijk of en vanaf wanneer de smartphone in de Benelux verkrijgbaar zal zijn.