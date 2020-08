“Google Zal Pixel 4a 5G en Pixel 5 Op 8 Oktober Introduceren”

Google Frankrijk heeft per ongeluk de introductiedatum van de Google Pixel 4a 5G en de Google Pixel 5 verklapt. Google lijkt de smartphones op 8 oktober te willen introduceren.

Google introduceerde deze week de Pixel 4a, maar binnenkort krijgen we de Pixel 4a 5G en de Pixel 5 te zien. Beide toestellen krijgen ondersteuning voor 5G en beschikken waarschijnlijk over de Snapdragon 765G-chipset. Google gaf verder nog geen informatie over de introductiedatum, maar de website 9to5Google ontdekte in een officiële blogpost van Google Frankrijk de pre-orderdatums voor de Pixel 4a 5G en Pixel 5. De smartphones zijn vanaf 8 oktober te bestellen. Google Frankrijk heeft de zin inmiddels uit de blogpost gehaald.

Een introductie in oktober komt overeen met de introductie van de Pixel 4 en Pixel 4 XL op 15 oktober vorig jaar. We moeten dus nog twee maanden wachten op de lancering van de Pixel 4a 5G en Pixel 5.

via [AW]