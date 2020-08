Hoog scoren in de zoekresultaten met deze drie tips

Als je een bedrijf hebt, is het hoog scoren in de zoekresultaten natuurlijk één van de belangrijkere dingen. Want ja, zonder dat kom je niet snel in aanraking met eventuele klanten en wordt het lastiger om jouw bedrijf te laten groeien. Je bent dus best wel afhankelijk van de positie die Google jou geeft. Wellicht klinkt het allemaal heel ingewikkeld en weet je niet goed hoe je het aan moet pakken als je een hogere positie wil krijgen, maar er zijn een paar dingen die je kan doen die er al snel voor kunnen zorgen dat je een hogere positie scoort.

1: Bepaal je zoekwoorden

Wanneer je dit nog niet gedaan hebt, is dit een erg belangrijke eerste stap. Je moet namelijk een goed beeld hebben van wat mensen die jouw website bezoeken, opzoeken. Bovendien moet je ervoor zorgen dat mensen bij jou terecht komen wanneer ze iets opzoeken wat jij aanbiedt. Dat doe je door middel van de juiste zoekwoorden. Doe daar goed onderzoek naar. Wat zijn dingen waar jouw bedrijf in uitblinkt? Wat zijn je USP’s? Houd precies bij wat jij belangrijk vindt om op gevonden te worden en bepaal zo de belangrijkste zoekwoorden.

2: Schrijf veel content

Nu je de zoekwoorden weet, kun je ook beginnen met het verwerken van deze woorden in jouw website. Dat wordt content schrijven dus! Zorg ervoor dat producten bijvoorbeeld een duidelijke en volledige omschrijving hebben, en dat je een pagina schrijft waar op staat wat jouw bedrijf precies kan bieden en hoe het allemaal werkt. Wees niet te zuinig met zoekwoorden, maar ga het ook niet overdrijven – dit gaat Google namelijk ook doorhebben. Verwerk de woorden er op een natuurlijke manier in. Link ook van de ene pagina door naar de andere. Verder kun je blogs schrijven of een gastblog beginnen waar mensen blogs kunnen plaatsen. Goed voor jouw website, en andere mensen hebben hier ook profijt van!

3: Goede structuur en opbouw

Google houdt van websites die goed in elkaar zitten. Bovendien geven ze voorrang aan websites die zo veel mogelijk geoptimaliseerd zijn, en dus een snelle laadtijd hebben bijvoorbeeld. Zorg er dus voor dat jouw website goed werkt en logisch in elkaar steekt. Weet je niet goed hoe je met behulp van SEO hier zelf voor moet zorgen omdat je bijvoorbeeld weinig technische kennis hebt? Schakel een bureau in wat gespecialiseerd is in web design. Zij kunnen je dan helpen met het opbouwen van je site en ervoor zorgen dat het een goede structuur heeft.

4: Optimaliseren voor een smartphone

Het is ook belangrijk dat jouw website goed werkt op een smartphone. Een smartphone wordt zelfs vaker gebruikt om iets op te zoeken dan een website. Zorg er daarom voor dat jouw website responsive is. Dit betekent dat de grootte van je website automatisch wordt aangepast aan het apparaat. Hiervoor moet je je website een klein beetje aanpassen. Op een klein scherm kan je minder kwijt dan een groot scherm. Verberg de sidebar, maak gebruik van een hamburgermenu en vergroot de tekstgrootte. Op een smartphone wil je meteen vinden waar je naar op zoek bent.