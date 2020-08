ZTE Deelt Render Van Smartphone Met Selfie-camera Achter Scherm

De fabrikant ZTE heeft een render online gezet waarop we vermoedelijk de eerste smartphone zien waarbij de selfie-camera achter het scherm zit verwerkt. ZTE zal de smartphone op 1 september officieel introduceren.

Een topman van ZTE heeft de render gedeeld via de Chinese website Weibo. De render toont de voorkant en achterkant van de smartphone, maar de selfie-camera is niet zichtbaar. Ook is het moeilijk te zien hoe dik de schermranden zijn. Op een andere teaser zien we de schermranden wel. De smartphone, die de naam ZTE Axon 20 5G krijgt, zal op 1 september officieel worden aangekondigd.

Het scherm van de ZTE Axon 20 5G zou 6,92-inch groot zijn en een resolutie hebben van 2460×1080 pixels. De selfie-camera heeft een 32MP lens. Achterop vinden we waarschijnlijk een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [tweakers]