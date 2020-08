Moto G9 Plus en E7 Plus Te Zien Op Gelekte Renders

De bekende tech-lekker Evan Blass heeft weer een aantal renders gedeeld van nog onaangekondigde smartphones. Dit keer zien we de Motorola Moto G9 Plus en de Moto E7 Plus. Eerder lekten al verschillende specificaties van deze smartphones uit.

Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de Moto E7 Plus zal introduceren, maar specificaties doken eerder al op. Volgens de geruchten beschikt de smartphone over een Snapdragon 460 octa-core processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 48MP camera en een grote 5000 mAh accu. De renders laten zien dat de selfie-camera in een druppelnotch zit. Achterop zien we een dual-camera en een vingerafdrukscanner.

Van de Moto G9 Plus zijn ook al specificaties uitgelekt. Zo zou de smartphone beschikken over een fysieke Google Assistent-knop, een 4700 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 64MP hoofdlens. De renders tonen een ronde uitsparing voor de selfie-camera en een grote module voor de vierdubbele rear-camera. Het is nog onduidelijk wanneer de Moto G9 Plus geïntroduceerd zal worden.

via [droidapp]