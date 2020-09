Officieel: OnePlus 8T Krijgt Grote Accu Die Met 65 Watt Kan Snelladen

OnePlus heeft bekendgemaakt dat de aankomende OnePlus 8T beschikt over een 4500 mAh accu, die dankzij Warp Charge 65 met maximaal 65 Watt kan snelladen. Na slechts 15 minuten aan de lader is de accu voor 58 procent opgeladen.

De OnePlus 8T is de eerste smartphone die is uitgerust met de nieuwe Warp Charge 65-technologie. Intern vinden we twee accu’s die samen een capaciteit van 4500 mAh hebben. Volgens OnePlus worden deze accu’s tijdens het snelladen niet warm. Na 15 minuten aan de lader is de accu weer 58 procent opgeladen. Opladen tot 100 procent duurt 39 minuten. Het is nog onduidelijk of er ook ondersteuning is voor draadloos laden.

OnePlus liet eerder al weten dat het scherm van de OnePlus 8T een 120Hz verversingssnelheid heeft en dat de smartphone op 14 oktober officieel geïntroduceerd zal worden.

via [androidplanet]