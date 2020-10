OnePlus Medeoprichter Carl Pei Heeft Het Bedrijf Verlaten

Carl Pei, een medeoprichter van het smartphonemerk OnePlus, heeft het bedrijf verlaten. Hij zou OnePlus verlaten hebben om een eigen bedrijf op te starten. Carl Pei was onder andere verantwoordelijk voor de OnePlus Nord.

De websites Android Central en TechCrunch melden dat Carl Pei in de afgelopen weken is vertrokken bij OnePlus. Pei kwam in 2012 in contact met Pete Lau, waarna ze een jaar later het bedrijf OnePlus starten. Lau is de directeur van OnePlus, terwijl Carl Pei vooral het gezicht was van OnePlus en zich veel bezighield met de pers.

Pei was ook verantwoordelijk voor OnePlus Nord. Nu Pei vertrokken is zal Emily Dai deze taak op zich nemen. TechCrunch schrijft dat Carl Pei nu een eigen bedrijf wil opzetten, maar details over dit bedrijf hebben we nog niet. OnePlus heeft zelf nog niks officieel bekendgemaakt.

via [tweakers]