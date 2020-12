Samsung Galaxy A50 Ontvangt One UI 2.5-update Met December Beveiligingspatch

Samsung is in Nederland begonnen met de uitrol van de One UI 2.5-update voor de Galaxy A50. De update installeert naast de nieuwe functies van Samsung’s software-schil ook de beveiligingspatch van december 2020.

One UI 2.5 is nog niet gebaseerd op Android 11, maar brengt wel een aantal interessante aanpassingen met zich mee. Zo zie je nu bijvoorbeeld bij de WiFi-netwerken de kwaliteitsinformatie van het netwerk, is de toetsenbord-app uitgebreid met nieuwe functies, heeft het Always On Display ondersteuning gekregen voor Bitmoji en is er een functie toegevoegd die een persoon 24 lang elke 30 minuten een bericht stuurt in noodsituaties.

De beveiligingspatch van december 2020 dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Verschillende Nederlandse gebruikers van de Galaxy A50 melden dat ze de update al hebben gedownload.

via [droidapp]