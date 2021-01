Ook TCL Teaset Oprolbare Smartphone

Nadat LG eerder al beelden van een oprolbare smartphone deelde heeft de fabrikant TCL nu hetzelfde gedaan. In een teaservideo zien we een compacte smartphone die uitgerold kan worden tot een grotere smartphone.

De Zuid-Koreaanse fabrikant LG deelde deze week al twee korte video’s van zijn eerste oprolbare smartphone. Naast de beelden heeft LG nog geen specificaties, prijzen of een releasedatum bekendgemaakt. LG is echter niet de enige fabrikant die werkt aan een smartphone met een oprolbaar scherm. Zo heeft het Chinese TCL nu ook beelden gedeeld van een vergelijkbare smartphone.

Het verschil is dat de smartphone van TCL in zijn kleinste vorm bijna vierkant is en dat het scherm wordt uitgerold in de lengte in plaats van de breedte. Uitgerold is het AMOLED-scherm 6,7-inch groot. De fabrikant heeft wel aangegeven dat het voorlopig nog om een concept gaat. We weten nog niet of TCL van plan is om op een later tijdstip een oprolbare smartphone voor consumenten uit te brengen.

via [AW]