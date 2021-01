Renders Tonen Oppo Find X3 Pro Met Opvallende Camera

Er zijn renders uitgelekt waarom vermoedelijk de Oppo Find X3 Pro te zien is. We zien dat de smartphone beschikt over een opvallende camera-module met vloeiende lijnen. Ook zijn in het geruchtencircuit al verschillende specificaties van de smartphone opgedoken.

De beelden zijn gedeeld door de bekende tech-lekker Evan Blass. De renders tonen een camera-module met veel rondingen, vier lenzen en een led-flitser. Volgens de geruchten gaat het om een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens, een 13MP telelens en een 3MP macrolens met “microscoopfunctie”. Met deze functie kun je objecten tot 25 keer vergroten. Rondom de lens zitten kleine led-lampjes die de objecten extra kunnen verlichting.







De Oppo Find X3 Pro beschikt verder over een 6,7-inch 120Hz-scherm met een resolutie van 3216 bij 1440 pixels, een Snapdragon 888-processor en een 4500 mAh scherm met ondersteuning voor 65W snelladen. Volgens Evan Blass zal de Oppo Find X3 Pro eind maart of begin april op de markt verschijnen.

via [androidplanet]