Uitrol Android 11 Voor Samsung Galaxy S10 Hervat

Nadat Samsung eerder de uitrol van Android 11 voor de Galaxy S10 heeft moeten staken, rolt de update nu weer uit in Zwitserland. Samsung heeft de problemen die de update met zich meebracht opgelost.

Halverwege januari rolde Android 11 met de One UI 3.0-schil uit naar de Samsung Galaxy S10e, de Samsung Galaxy S10 en de Samsung Galaxy S10 Plus. Eerder deze week verdween de update in eens van Samsung’s server, omdat gebruikers klaagden over een snel leeglopende accu, niet scherpe foto’s en minder vloeiende animaties.

Samsung is druk bezig geweest en heeft de fouten inmiddels opgelost, waardoor de uitrol van Android 11 weer kan worden hervat. De nieuwe versie van de update komt als eerste binnen in Zwitserland en gebruikers kunnen Android 11 binnenhalen via een OTA-update of via Smart Switch. De update is nog niet in Nederland en België aangekomen, maar dit zal niet lang meer duren.

via [AW]