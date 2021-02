Xiaomi Komt Dit Jaar Met Nieuwe Mi Mix-vlaggenschip

De CEO van Xiaomi heeft bekendgemaakt dat de fabrikant dit jaar een nieuwe Mi Mix-smartphone zal uitbrengen. In 2019 introduceerde Xiaomi nog de Mi Mix 3 met 5G, maar daarna was het lange tijd stil rondom de Mi Mix-reeks.

De afgelopen jaren was het een traditie om in het voorjaar de nieuwe vlaggenschip uit de Mi-reeks te introduceren en in het najaar was de Mi Mix-reeks aan de beurt. In 2020 besloot Xiaomi echter om geen Mi Mix-smartphone te introduceren. We hebben gelukkig goed nieuws. Xiaomi-CEO Lei Jun heeft tijdens een persconferentie namelijk laten weten dat de Mi Mix in 2021 terugkeert.

Het is nog onduidelijk wat we van de “Mi Mix 4” kunnen verwachten, maar Xiaomi gebruikt deze serie doorgaans voor innovatie en experimenteren. Zo beschikt de Mi Mix 3 uit 2018 bijvoorbeeld over een randloos scherm met een pop-up-selfiecamera. Hoe de Mi Mix 4 er uit komt te zien weten we nog niet, maar Xiaomi werkt achter de schermen wel aan zijn eerste opvouwbare smartphone. Ook toonde Xiaomi onlangs een smartphone waarbij het scherm aan alle vier de kanten van de behuizing doorloopt. Mogelijk krijgen we dergelijke technologie te zien bij de Mi Mix 4.

via [AW]