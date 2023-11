Huawei-smartphones Zien Google-app Als Malware

Verschillende gebruikers van Huawei-smartphones melden dat ze een waarschuwing krijgen over de Google-app, die in eens als malware wordt gezien. Het gaat om een fout in de beveiligingssoftware die vermoedelijk snel zal worden opgelost.

Wereldwijd duiken op Huawei-smartphones meldingen op over een “beveiligingsrisico”. In de melding staat dat Google mogelijk malware is en een hoog risico vormt. De melding adviseert gebruikers om Google daarom te verwijderen. Volgens de melding kan de Google-app app priv√©-smsjes versturen, gebruikers verleiden om te betalen voor bepaalde content, apps downloaden en installeren en persoonlijke gegevens uitlekken.

Android Planet heeft navraag gedaan bij Huawei. De fabrikant heeft in een reactie laten weten dat het probleem te maken heeft met de antivirus-engine van producent Avast en dat nog meer fabrikanten last hebben van hetzelfde probleem. Avast komt snel met een statement en zal het probleem waarschijnlijk zeer snel oplossen. Huawei laat daarnaast weten dat je het probleem handmatig kunt oplossen door de onderstaande stappen te volgen:

1). Choose Settings > Apps > Apps > Optimizer > Storage > Clear Cache & Clear Data.

2). Open the Optimizer app, click Settings in the upper right corner, and select Wi-Fi and mobile data for Antivirus software update. Then, Update Complete will be displayed.