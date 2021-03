“Qualcomm Niet Meer De Grootste Chipfabrikant Voor Smartphones”

Qualcomm is niet meer de grootste fabrikant van chips voor smartphones. Deze rol is overgenomen door de Taiwanese fabrikant MediaTek. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Omdia.

Ondanks dat Qualcomm doorgaans betere en krachtigere chips maakt dan MediaTek, levert Qualcomm sinds kort minder chips dan MediaTek. Volgens Omdia is het marktaandeel van MediaTek het afgelopen jaar met maar liefst 10 procent gestegen naar een totaal van 27,2 procent. Deze snelle groei is voornamelijk te danken aan Xiaomi, de grootste klant van het bedrijf. Xiaomi leverde in 2020 maar liefst 63,7 miljoen telefoons met een MediaTek processor. Een jaar eerder waren dat nog maar 16,7 miljoen telefoons.

Andere klanten die bijdragen aan de groei zijn Oppo en Samsung, die in afgelopen jaar 46,3 miljoen en 43,3 miljoen toestellen met een MediaTek-processor hebben verkocht. De MediaTek chips zijn voornamelijk te vinden in smartphones uit het lage en midden prijssegment. Dergelijke toestellen werden mede door de coronacrisis extra vaak verkocht. Mensen kochten minder vaak een dure vlaggenschip smartphone, waar Qualcomm het voornamelijk van moet hebben.

via [AW]