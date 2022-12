Ericsson: “Eind 2022 Wereldwijd 1 Miljard 5G-abonnementen”

Steeds meer mensen maken gebruik van het 5G-netwerk. Volgens cijfers van Ericsson zullen aan het einde van dit jaar 1 miljard mensen gebruik maken van een 5G-abonnement. Dit aantal zal de komende jaren snel blijven groeien, waardoor 5G in 2027 de meest dominante netwerktechnologie zal zijn.

Dit schrijft het Zweedse telecommunicatiebedrijf Ericsson in zijn Mobility Report. Op dit moment zijn er wereldwijd 228 providers die 5G-diensten aanbieden. In het derde kwartaal van dit jaar zijn er 110 miljoen 5G-abonnementen bijgekomen, waardoor het totaal is opgelopen tot 870 miljoen abonnementen. Als deze stijging doorzet zal het aantal 5G-abonnementen aan het einde van het vierde kwartaal neerkomen op zo’n 1 miljard. De meeste van deze abonnementen zijn actief in Noord-Amerika en Noordoost-Azië.

Ericsson verwacht dat tegen het eind van 2028 maar liefst 5 miljard 5G-abonnementen actief zullen zijn. Meer dan de helft van deze 5G-abonnementen zijn dan mobiele abonnementen. De implementatie van 5G verloopt sneller dan 4G, dat dit jaar zijn hoogtepunt lijkt te bereiken met wereldwijd 5,2 miljard gebruikers. 4G had zo’n twee jaar langer nodig om de 1 miljard abonnementen te bereiken.

