Poco X3 Pro Nu In Nederland Beschikbaar

Kort geleden heeft Poco de Poco X3 Pro en de Poco F3 aangekondigd. De Poco F3 verscheen eerder al in Nederland op de markt, maar de Poco X3 Pro is nu ook bij ons verkrijgbaar. Vandaag kun je gebruikmaken van een leuke kortingsactie.

De Poco X3 Pro is een voordelige smartphone die is uitgerust met een 6,67-inch FullHD AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 860-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5.160 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 20MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Poco X3 Pro met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte krijgt een adviesprijs mee van 249 euro. De 8GB + 256GB uitvoering kost 299 euro. Als je de smartphone vandaag (31 maart) besteld bij po.co/nl of een van de aangesloten webwinkels dan krijg je 50 euro korting.

via [AW]