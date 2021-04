Tele2 Geeft Klanten Onbeperkt Data In Het Weekend Voor 5 Euro

Tele2 heeft een nieuwe optie voor abonnementen aangekondigd. Met “Unlimited Data Elk Weekend” kun je voor 5 euro per maand elk weekend van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.59 uur gebruikmaken van onbeperkte data.

De nieuwe optie is beschikbaar voor klanten met een Tele2-abonnement met een databundel van 5GB, 10GB of 20GB. Klanten met een databundel van 1GB of 2GB kunnen de optie niet kiezen. Daarnaast is “Unlimited Data Elk Weekend” alleen mogelijk in combinatie met de nieuwe abonnementsvormen die Tele2 vorige maand aankondigde.

De nieuwe optie is de hele maand geldig. Voor 5 euro kun je vervolgens elk weekend onbeperkt data gebruiken zonder dat dat van je huidige bundel af gaat. Klanten kunnen de optie iedere maand aan- of uitzetten en de onbeperkte bundel is alleen in Nederland te gebruiken. Klanten krijgen bij de onbeperkte databundels per dag 8GB data. Vervolgens kun je als deze bundel op is BundelBooster van 2GB activeren. Er is geen limiet op het aantal BundelBooster.

via [tweakers]