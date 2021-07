“Renders Van Poco X3 GT Gelekt”

Er zijn nieuwe renders opgedoken van de nog onaangekondigde Poco X3 GT. De smartphone ziet er net zo uit als de Redmi Note 10 Pro 5G, die alleen in China verkrijgbaar is. De introductie van de Poco X3 GT staat gepland voor 28 juli.

De renders zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde bron 91Mobiles. We zien de Poco X3 GT in de kleuren wit, zwart en groen. De Poco X3 GT lijkt een omgedoopte versie van de Redmi Note 10 Pro 5G te zijn. Deze smartphone verscheen in mei alleen voor de Chinese markt.

Aan de voorkant zien we een groot scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera en een kleine kin. De volumeknop en de aan/uit-knop zitten aan de rechterkant van de behuizing en achterop vinden we een driedubbele camera.

We verwachten dat de Poco X3 GT dezelfde specificaties krijgt als de Redmi Note 10 Pro 5G. Dit zou betekenen dat de Poco X3 GT een 6,6-inch 120Hz scherm krijgt en intern is uitgerust met een MediaTek Dimensity 1100-processor, maximaal 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart. De camera bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

Na de officiële introductie op 28 juli zullen wij alle details op een rijtje zetten.

via [androidplanet]