Britse Provider Voert Na Brexit Roamingkosten Weer In

Nu de Brexit een feit is hoeven de Britten zich niet meer aan de Europese wetten te houden. Het gevolg hiervan is dat de Britse telecomprovider EE zijn klanten weer roamingkosten laat betalen. Britse reizigers moeten deze kosten vanaf 2 juli betalen wanneer ze 47 Europese landen bezoeken.

Een aantal jaren geleden was het gebruikelijk om in het buitenland extra te betalen voor je data en belminuten, met als gevolg een dikke rekening bij thuiskomst. Dankzij een Europese regelgeving is in 2017 een einde gekomen aan deze periode. Voor Engelsen komt de extra hoge rekening bij terugkomst van een vakantie echter weer terug. De BBC weet te melden dat de Britse telecomaanbieder EE als eerste de roamingkosten weer invoert.

In totaal gaat het om 47 landen waar de roamingkosten weer terugkomen. Het gaat om alle landen van de EU aangevuld met plaatsen als onder meer de Canarische Eilanden, Gibraltar en Vaticaanstad. Wanneer Britten door Europa reizen betalen ze 2 pond per dag, dat is omgerekend 2,33 euro. Britse providers beloofden tijdens de overgang naar Brexit af te zien van roamingkosten, maar deze belofte is nu door de eerste provider gebroken.

We verwachten dat meer providers in de toekomst beperkingen en extra kosten in rekening gaan brengen. Het is ook mogelijk dat Nederlanders die afreizen naar Engeland in de toekomst met extra kosten te maken krijgen. KPN heeft echter aangegeven dat dit voorlopig nog niet het geval zal zijn.

