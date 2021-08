Spotify Test Abonnement Van 1 Dollar

De muziekstreamingdienst Spotify voert momenteel testen uit met een nieuwe abonnementsvorm. Het nieuwe abonnement ‘Spotify Plus’ kost slechts 1 dollar per maand en geeft je meer opties dan de gratis versie van Spotify.

Spotify heeft bekendgemaakt dat de dienst testen uitvoert met een abonnementsvorm die 1,00 dollar per maand kost. Spotify Plus geeft je iets meer opties dan de gratis versie van Spotify, maar is beperkter dan het huidige betaalde abonnement.

Zo krijg je in Spotify Plus net als bij de gratis versie nog gewoon advertenties te horen. Wel krijgen gebruikers de mogelijkheid om oneindig nummers te skippen. Ook kun je zelf kiezen welke track of afspeellijst je beluistert. Beide opties zijn niet aanwezig bij de gratis versie van Spotify.

Momenteel is Spotify het nieuwe abonnement nog aan het testen bij een geselecteerde groep gebruikers, waardoor het nog niet zeker is of Spotify Plus ook daadwerkelijk zal worden toegevoegd. Hoe denken jullie over Spotify Plus?

