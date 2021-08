“Samsung Galaxy Z Fold 3 En Z Flip 3 Nu Al Groot Succes”

Volgens Zuid-Koreaanse media zijn er veel pre-orders geplaatst voor de Samsung Galaxy Z Fold 3 en de Z Flip 3. De verbeterde bouwkwaliteit en de lagere adviesprijs maken de smartphones populair onder de jongeren.

Sinds de officiële introductie op 11 augustus kunnen mensen een pre-order plaatsen voor de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. De twee opvouwbare smartphones zijn volgens de website ITHome al meer dan 450.000 keer besteld. Dit is veel meer dan de 80.000 pre-orders van de Galaxy Z Fold 2 vorig jaar. Vooral de wat jongere gebruikers hebben interesse in de toestellen. Ongeveer 49 procent van de pre-orders van de Z Fold 3 zouden van twintigers en dertigers afkomstig zijn. Bij de Galaxy Z Flip 3 is dit percentage 57 procent.

De groeiende hoeveelheid pre-orders kan verschillende redenen hebben. Ten eerste zijn de smartphones minder duur dan hun voorgangers. Zo is de Galaxy Z Flip 3 bijna een derde minder duur dan de originele Galaxy Z Flip. Ook zijn de smartphones voor het eerst waterdicht en is de concurrentie op de vouwbare markt simpelweg nog niet zo groot.

De smartphones liggen vanaf 28 augustus in de winkels. De Samsung Galaxy Z Flip 3 kost 1049 euro en de Galaxy Z Fold 3 kost 1799 euro.

via [AW]