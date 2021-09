“Dit Zijn De Specificaties En Prijzen Van De Samsung Galaxy M52”

Op de website van een Poolse retailer zijn de specificaties en de prijzen van de Samsung Galaxy M52 opgedoken. Samsung zal de mid-range smartphone op 19 september officieel introduceren. De smartphone krijgt in Europa een adviesprijs mee van rond de 380 euro, aldus de laatst berichten.

Volgens de Poolse retailer verschijnt de Samsung Galaxy M52 op de markt in de kleuren zwart, wit en blauw. Op beelden van de smartphone zien we aan de achterkant een gestreept patroontje en voorop een groot scherm met redelijk dunne schermranden en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De Galaxy M52 beschikt waarschijnlijk over een 120Hz-scherm, een Snapdragon 778G-processor met 5G-ondersteuning, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 5MP macrolens.

Samsung zal de Galaxy M52 morgen officieel introduceren en wij zetten na de introductie alle details, waaronder de specificaties, prijzen en releasedatum, op een rijtje.

via [androidplanet]