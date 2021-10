Eerste Specificaties Van Motorola Moto G200 Gelekt

Volgens een doorgaans goedgeïnformeerde bron zal Motorola volgende maand een nieuwe high-end smartphone introduceren, onder de naam Moto G200. De eerste specificaties van de Motorola Moto G200 zijn nu uitgelekt.

Volgens de Duitse bron TechnikNews krijgt de Moto G200 de codenaam ‘Yukon / Xpeng’ en verschijnt de smartphone in november op de markt. Zijn voorganger, de Moto G100 werd in maart van dit jaar gepresenteerd. TechnikNews schrijft dat de Moto G200 onder andere beschikt over een Snapdragon 888-processor in combinatie met 8GB werkgeheugen. Het is nog onduidelijk over hoeveel opslagruimte de Moto G200 beschikt.

De smartphone krijgt verder vermoedelijk een OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid. Achterop vinden we dezelfde 108MP camera als op de Edge 20 Pro. Naast de hoofdlens vinden we nog een 13MP groothoeklens en een dieptelens. We hebben nog geen prijskaartje, maar de Moto G100 verscheen op de markt voor 499 euro.

via [androidplanet]