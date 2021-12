“Introductie OnePlus 10-serie Al Over Een Maand”

Pete Lau, de oprichter van OnePlus, heeft via de Chinese website Weibo laten weten dat de introductie van de OnePlus 10-serie dichtbij is. De aankondiging zal al over een maand plaatsvinden, een stuk eerder dan verwacht. Doorgaans introduceert OnePlus de nieuwe vlaggenschip-smartphones namelijk in maart.

De introductie van de OnePlus 10-serie zal in januari 2022 plaatsvinden, zo blijkt uit een bericht van Pete Lau. In het bericht staat namelijk “OnePlus 10 Pro, tot ziens in januari“. De serie bestaat uit twee modellen, de reguliere OnePlus 10 en de OnePlus 10 Pro. De vervroegde introductie is mogelijk een manier om concurrent Samsung voor te zijn. Samsung zal in februari de Galaxy S22-serie introduceren. Het is echter ook mogelijk dat de OnePlus 10-serie in januari eerst alleen in thuisland China op de markt verschijnt en dat we in Europa moeten wachten tot februari of maart. Pete Lau heeft zijn bericht namelijk alleen op Chinese social media gedeeld.

Volgens de geruchten beschikt de OnePlus 10 Pro onder andere over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz-verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB UFS 3.1-opslagruimte, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en 50W draadloos laden, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 8MP telelens.

