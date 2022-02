Eerste Specificaties Van Sony Xperia 1 IV Uitgelekt

Er zijn geruchten opgedoken over een nieuwe high-end smartphone van Sony. Het gaat om de Sony Xperia 1 IV, die de Japanse fabrikant volgens de berichten in mei officieel zal introduceren. De eerste gelekte specificaties beloven alvast veel goeds.

De Sony Xperia 1 III, een krachtige vlaggenschip-smartphone die vorig jaar op de markt verscheen, krijgt een opvolger. De eerste details van de Xperia 1 IV zijn nu uitgelekt. Volgens de geruchten beschikt de smartphone over een Snapdragon 8 Gen 1-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen en een driedubbele rear-camera met een reguliere lens, een groothoeklens en een telelens met verschillende brandpuntafstanden. Ook zou de Sony Xperia 1 IV nog steeds beschikken over een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

We weten nog niet hoe de smartphone er uit komt te zien. Sony-smartphones hebben vrij dikke schermranden in vergelijking met vlaggenschip-smartphone van andere merken. Wij zijn benieuwd of Sony opnieuw voor dit herkenbare ontwerp kiest, of dat de schermranden dit keer een stuk dunner zijn.

