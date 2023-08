Storing ING-bank: Klanten Kunnen Niet Inloggen In Bankieren-app

De ING Bank kampt momenteel met een storing die ervoor zorgt dat veel klanten tijdelijk niet kunnen inloggen in de mobiele app van de ING Bank. Sommige gebruikers melden ook dat het doen van betalingen niet mogelijk is.

ING Bank geeft op Twitter aan op de hoogte te zijn van de storing en te werken aan een oplossing. Naast het niet kunnen inloggen bij de bank is het ook niet mogelijk om iDEAL-betalingen te doen, zo blijkt uit berichten van klanten. Op AlleStoringen.nl zien we dat de problemen ongeveer 2 uur geleden opdoken.

De bank laat weten de storing “zo snel mogelijk” op te lossen, maar een exacte tijd kunnen wij niet geven. Kun je momenteel niet inloggen dan raden we aan om over één of twee uur weer te proberen

via [tweakers]