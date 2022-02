Nokia Krijgt Verkoopverbod In Europa Vanwege Patentschending

HMD Global moet verschillende Nokia-smartphones in Europa uit de winkels halen. HMD Global is namelijk aangeklaagd door het bedrijf VoiceAgeEVS LLC (VAEVS) vanwege patentschendingen. We zien dat Nokia in verschillende Europese landen zijn smartphones van 2021 en ouder van zijn website heeft gehaald.

VoiceAgeEVS LLC heeft een verkoopverbod aangevraagd, omdat HMD Global patenten gebruikt die betrekking hebben op de VoLTE en de Enchanced Voice Service-standaard. Een rechter heeft het bedrijf voorlopig gelijk gegeven, waardoor Nokia zijn smartphones van de Europese markt moet halen.

Onder andere in Duitsland en Zwitserland zien we dat de meeste smartphones van Nokia’s website zijn gehaald. Alleen de Nokia G21 en Nokia G11 staan nog op de site. In Frankrijk, Italië, Spanje en Finland is alleen nog de Nokia G21 te vinden, maar staan ook nog een paar oudere toestellen. Op de Nederlandse Nokia-website is op dit moment alleen de Nokia G21 beschikbaar.

VAEVS heeft in het verleden ook andere fabrikanten aangeklaagd, waaronder Apple, Lenovo en TCL. Deze bedrijven hebben een schikking getroffen met VAEVS, maar HMD Global op dit moment dus nog niet.

via [droidapp]