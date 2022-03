Mobiele Klanten T-Mobile In Q4 2021 Gestegen Met 45.000

De telecomprovider T-Mobile heeft de cijfers van het afgelopen kwartaal gedeeld. Hieruit blijkt dat T-Mobile in het vierde kwartaal van 2021 zo’n 45.000 nieuwe klanten heeft verwelkomt die een mobiele abonnement hebben afgesloten. Het aantal prepaid-klanten nam wel af.

T-Mobile heeft een succesvol kwartaal achter de rug. Vanaf oktober tot en met december 2021 zag T-Mobile het aantal klanten groeien van 6,894 miljoen naar 6,939 miljoen. De provider verwelkomde dus 45.000 nieuwe klanten die een abonnement afsloten. Wel nam het aantal prepaid-klanten af met 13.000. In heel 2021 zag T-Mobile in totaal 136.000 nieuwe klanten.

Het aantal consumenten die vaste diensten bij T-Mobile afneemt is ook gestegen met 18.000 naar in totaal 739.000 vaste klanten. In het vierde kwartaal steeg de omzet met zo’n 6,2 procent naar 537 miljoen euro. In heel 2021 noteerde T-Mobile een omzet van 2 miljard euro.

via [droidapp]