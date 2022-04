Verwijder Snel: Deze Antivirus-apps Bevatten Gevaarlijke Malware

Zes antivirus-apps die in de Google Play Store hebben gestaan bevatten gevaarlijke malware. Het gaat om een trojaan met de naam ‘Sharkbot’, die bank-apps op de telefoon aanvalt. Heb je een van deze apps geïnstalleerd verwijder deze dan direct.

In de Play Store zijn zes applicaties gevonden die zich voordoen als virusscanner, maar in werkelijkheid zelf een virus bevatten. Hier kwam een beveiligingsonderzoeker van NCC Group achter. De zogenaamde antivirus-apps bevatten een “Trojaans paard” met de naam Sharkbot. Sharkbot dook in oktober 2021 voor het eerst op en kan de authenticatie van bank-apps omzeilen, ook als je tweestapsverificatie gebruikt. Vervolgens kan Sharkbot bankgegevens overnemen en geld overmaken naar een andere rekening.

De applicaties zijn inmiddels al door Google uit de Play Store gehaald, maar niet voordat duizenden mensen de apps op hun smartphone installeerden. Het gaat om de onderstaande apps. Verwijder de apps direct als je ze hebt geïnstalleerd. Controleer vervolgens je transactiegeschiedenis om te achterhalen of je slachtoffer bent geworden. Daarnaast raden wij aan om de inloggegevens van je bankapps aan te passen.

Atom Clean-Booster, Antivirus

Antivirus, Super Cleaner

Alpha Antivirus, Cleaner

Powerful Cleaner, Antivirus

Center Security – Antivirus

via [AW]