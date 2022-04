Eerste Huawei Experience Store Geopend In Nederland

Huawei heeft vandaag zijn eerste Experience Store in Nederland geopend. In de winkel in Amsterdam kun je terecht om de producten van Huawei te testen en om vragen te stellen. Om de opening te vieren geeft Huawei allerlei gadgets weg aan klanten die vandaag de Experience Store bezoeken.

Huawei heeft besloten om net als Apple en Samsung een eigen fysieke winkel te openen om de producten van het bedrijf te tonen. De Huawei Experience Store is te vinden op Ferdinand Bolstraat 96 in Amsterdam. In de winkels staan experts die je vragen kunnen beantwoorden en demo’s kunnen geven. Heb je problemen met je huidige product, dan kun je hier ook terecht voor reparaties.

De winkel is ingedeeld in verschillende zones, zoals gaming, audio, smart home, fitness en gezondheid of smart office. Kom je vandaag 23 april in de winkel dan krijg je verschillende gratis gadgets als je een bepaald bedrag uitgeeft. Kom je alleen voor vragen of wil je de producten gewoon testen, dan maak je nog steeds kans op prijzen. Via een loting geeft Huawei namelijk allerlei producten weg aan bezoekers.

