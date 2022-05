ABN Amro Storing, Internetbankieren Niet Mogelijk

De ABN Amro bank heeft last van een storing waardoor de diensten van de bank niet bereikbaar zijn. Zo melden veel klanten dat ze sinds maandagmorgen niet meer kunnen internetbankieren. ABN Amro werkt momenteel aan een oplossing.

Je hebt het misschien al gemerkt, maar internetbankieren van ABN Amro is momenteel onbereikbaar. Klanten van de bank krijgen de volgende melding te zien: “Door een storing kunt u helaas uw bankzaken niet regelen met de ABN Amro-app, iDEAL en Internet Bankieren. Probeer he later nog eens. Onze excuses voor het ongemak.“

Doordat inloggen niet mogelijk is kunnen klanten geen betalingen doen via de ABN Amro-app. Ook internetbankieren op de desktop is onbereikbaar. Uit meldingen op Allestoringen.nl blijkt dat ABN Amro sinds 9 uur vanmorgen last heeft van de storing. De meeste mensen klagen over problemen met inloggen via de mobiele app van ABN Amro.

Via Twitter geeft de bank de volgende mededeling: “We onderzoeken nu wat er aan de hand is. Daarom nog lastig zeggen hoe lang dit precies gaat duren. Ik wil je vragen het later even opnieuw te proberen. Sorry voor het ongemak.“