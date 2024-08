ABN AMRO Storing: Bankieren Niet Mogelijk

De ABN AMRO heeft momenteel last van een storing en heeft nog geen oplossing gevonden. De storing zorgt ervoor dat klanten niet kunnen inloggen en dus niet hun betaalrekening kunnen bekijken.

Misschien heb je het al gemerkt, maar de kans is groot dat je momenteel niet jouw ABN AMRO betaalrekening kunt bereiken. ABN AMRO heeft laten weten op de hoogte te zijn van de storing, maar de Nederlandse bank heeft nog geen oorzaak of oplossing gevonden.

Op de website Allestoringen komen sinds 08.30 uur vanmorgen duizenden klachten binnen van klanten die niet kunnen inloggen in de mobiele-app of via de website van de bank. Momenteel krijgen gebruikers een foutmelding te zien wanneer ze proberen in te loggen.