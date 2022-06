HTC Gaat 28 Juni Nieuwe Smartphone Introduceren

HTC was in het begin van het smartphone tijdperk een bekende speler, maar de afgelopen jaren is het stil gebleven. Tot nu, want HTC heeft via een teaser bekendgemaakt dat het bedrijf op 28 juni eindelijk weer een nieuwe smartphone zal introduceren. De nieuwe smartphone is gericht op toepassingen rond virtual reality en de metaverse.

Voor vele komt het als een verrassing, maar HTC zal opnieuw een smartphone uitbrengen. Op een teaser voor een evenement op 28 juni zien we de vermelding ‘Viveverse’. Dit is een verwijzing naar het ecosysteem van Vive-headsets. Ook zien we de contouren van de aankomende smartphone. De contouren tonen de volumeknoppen aan de rechterkant en een inkeping aan de bovenkant. Mogelijk is deze inkeping voor een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Aan de linkerkant zien we ook een inkeping, maar het is nog onduidelijk waar die voor zal dienen.

Specificaties over de nieuwe HTC-smartphone hebben we nog niet, maar het zou gaan om een vlaggenschip-toestel. Mogelijk is de smartphone geoptimaliseerd voor gebruik met HTC’s Vive-ecosysteem. Gelukkig hoeven we niet lang te wachten om meer te weten te komen over deze mistirieuze smartphone, want de introductie zal over twee weken al plaatsvinden. Na de introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [AW]