VPN-diensten gebruiken om op je Android te streamen

Er zijn al veel artikelen geschreven over VPN-diensten en hun voordelen. Ondertussen weten de meeste mensen wel dat een VPN belangrijk (en soms zelfs noodzakelijk) is om je online privacy en veiligheid te garanderen. Door een VPN dienst te gebruiken ben je namelijk beschermd tegen cybercriminelen en hackers die op illegale manier jouw persoonlijke gegevens proberen te bemachtigen. Een ander voordeel van een VPN dienst is dat het je privacy garandeert. Dit is dan weer handig wanneer je graag over de hele wereld wilt streamen. In dit artikel leggen we je uit hoe dit nu exact werkt.

Streamingdiensten zijn lokaal gebonden. Een VPN helpt je!

We kunnen er haast niet meer omheen. De laatste jaren zijn streamingdiensten uit de grond gerezen als paddenstoelen. Door giganten als Netflix, Disney+, Amazon Prime, HBO Max en Apple TV+ worden we meer dan ooit tevoren gebombardeerd met online streamingcontent.

Overal ter wereld beschikbaar

De meeste streamingdiensten zijn ondertussen overal ter wereld beschikbaar. Of je nu in Nederland, Colombia, Indonesië of Zuid-Afrika woont, je weet zeker dat je naar een streamingdienst kan kijken. Echter, omdat de wereld zo groot en divers is en elk land of continent zijn eigen soort kijkers heeft, kan het aanbod van jouw land verschillen van andere landen. Dankzij een VPN dienst kan daar verandering in worden gebracht!

VPN dienst maakt streamen beter

Doordat je met een VPN dienst zelf kan kiezen welke server van welk land je gebruikt om online te surfen, kan je films en series kijken van over de hele wereld. Met andere woorden: woon je in Nederland maar zou je graag via Netflix een film willen kijken die alleen beschikbaar is in Indonesië? Geen probleem! Een VPN-dienst zorgt namelijk voor de oplossing. Dit fenomeen wordt ook wel ‘het omzeilen van geoblocking’ genoemd.

Kan ik dan overal ter wereld met een VPN dienst ongestoord streamen?

Ja en nee. Dit is toepasbaar voor de meeste landen. Echter, in sommige landen zoals Rusland zijn sommige VPN diensten geblokkeerd door de overheid. En hoewel het gebruik van een VPN dienst in Rusland niet verboden is, is de toegang tot geblokkeerde content dat wel. Maar gelukkig kun je dus in de meeste landen wel ongestoord streamen dankzij een VPN dienst.

Is streamen met een VPN dienst legaal?

Ook al is het streamen met een VPN dienst niet illegaal, toch kunnen sommige streamingdiensten een VPN blokkade hebben opgezet. Streamingdiensten als Netflix zijn immers niet zo gesteld op VPN diensten. De reden hiervoor is dat Netflix vaak de rechten van films en series alleen binnen bepaalde landen heeft. Netflix kan in sommige gevallen je toegang tot hun dienst tijdelijk blokkeren als ze zien dat je een VPN gebruikt.

Is het dan raadzaam voor een VPN dienst te gebruiken voor te streamen?

Het antwoord op deze vraag zal altijd ja zijn. Of je nu graag films en series wilt zien van een ander land of continent, je veiligheid is zowat het belangrijkste dat er is online. Mocht je nog geen VPN dienst hebben, is het daarom raadzaam om er snel eentje te zoeken.