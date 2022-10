Spotify Gaat Prijzen Mogelijk Verhogen

Spotify heeft deze week de cijfers van het derde kwartaal van 2022 gedeeld, waarin onder andere staat dat de muziekstreamingdienst nu 195 miljoen betalende gebruikers telt. Spotify heeft ook laten weten dat het bedrijf overweegt de prijzen van zijn abonnementen te verhogen.

Spotify telt momenteel 195 miljoen betalende gebruikers, wat 13% meer is dan een jaar geleden. Het bedrijf verwacht dat het aantal betalende gebruikers eind dit jaar is gegroeid tot 202 miljoen. Op het platform staan ongeveer 70 miljoen muzieknummers en meer dan drie miljoen podcasts. Momenteel kost een Spotify-abonnement 9,99 euro per maand.

Nadat Apple Music en YouTube Premium eerder al hogere prijzen hebben aangekondigd overweegt Spotify nu hetzelfde te doen. De dienst denkt onder andere aan het aanbieden van een hifi-abonnement, wat mogelijk de naam Spotify Platinum meekrijgt. Dit abonnement moet 20 euro gaan kosten en geeft gebruikers toegang tot hifi-geluid, waardoor de audio beter moet gaan klinken. Spotify spreekt op dit moment alleen over prijsverhogingen in de Verenigde Staten, maar de kans is groot dat dit op een later tijdstip ook on Nederland en België zal gebeuren.

via [AW]