“Alle Specificaties Van Xiaomi 13 Pro Gelekt”

Vrijwel alle specificaties van Xiaomi’s aankomende vlaggenschip-smartphone zijn uitgelekt. De Xiaomi 13 Pro krijgt onder andere een grote 1-inch camera-sensor, ondersteuning voor 120W snelladen en een 6,67-inch scherm.

Op een paar kleine details na zijn vrijwel alle vermoedelijke specificaties van de aankomende Xiaomi 13 Pro uitgelekt. Volgens de geruchten krijgt de vlaggenschip-smartphone een 6,67-inch AMOLED-scherm met een ltpo-paneel en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we de nog onaangekondigde Snapdragon 8 Gen 2-processor, wat de krachtigste high-end chipset van Qualcomm moet worden.

Verder heeft de smartphone 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4800 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen. Er is ook ondersteuning voor draadloos laden, wat vermoedelijk met maximaal 50W kan. De camera achterop krijgt een IMX989-sensor van Sony. Dit is een 50MP camera die dankzij de grote 1-inch sensor extra veel licht kan opvangen en daardoor ook mooie foto’s kan maken in donkere omgevingen. Naast de hoofdlens vinden we nog een groothoeklens en een telelens. Voorop heeft de Xiaomi 13 Pro een 32MP selfie-camera. Voor de camera’s werkt Xiaomi samen met de camerafabrikant Leica.

Het is nog onduidelijk wanneer Xiaomi de Xiaomi 13 Pro zal introduceren.

