Wat je moet weten voor het opzeggen van een telefoonabonnement

Een telefoonabonnement wordt vaak met veel glitter en glamour aan de man gebracht. Met kekke tv-spotjes en een koektrommel aan sterren moeten consumenten ervan overtuigd worden dat ze voor een klein bedrag een fantastische telefoondeal kunnen krijgen. De praktijk is helaas wat minder glamoureus, met telefonieproviders die proberen om je zo lang mogelijk aan een contract te houden. Zorg dat je daarom alle ins en outs kent over het opzeggen van een telefoonabonnement.

Opzeggen kan soms ook tijdens een abonnement

Een eerste belangrijke les om in het achterhoofd te houden, is dat een telefoonabonnement van bijvoorbeeld 1 of 2 jaar niet per se pas ná die periode opgezegd mag worden. Sommige contracten stellen de consument wel degelijk in staat om hun abonnement eerder op te zeggen. De providers kunnen hier soms niet helemaal eerlijk over communiceren of proberen om zo onduidelijk te zijn dat veel consumenten hier niet van op de hoogte zijn. Het kan daarom altijd lonen om nog even goed naar de kleine lettertjes van je contract te kijken, om te zien wat jouw mogelijkheden precies zijn.

Waar moet ik opzeggen?

Bedrijven houden consumenten het liefst zo lang mogelijk aan het spreekwoordelijke lijntje. Zo maken ze het consumenten vaak lastig om correcte informatie te vinden over de manieren waarop ze kunnen opzeggen, en waar deze opzeggingen aan moeten voldoen. Mocht je er zelf niet de tijd en energie voor hebben om dit vaak vermoeiende en langdurige proces te doorstaan, kan je natuurlijk ook een opzegservice als Opzeggen.nl gebruiken, die consumenten onder meer helpen met het opzeggen van telefoon- en internetabonnementen.

Trap niet in automatische verlengingen en oneindige duur

Soms vergeten mensen dat hun telefoonabonnement al afgelopen is, en komen ze er dan achter dat hun 1-jarig of 2-jarig abonnement automatisch verlengd is door de telefonieprovider. In tegenstelling tot wat de verlenging echter lijkt te suggereren, namelijk dat je voor dezelfde lange periode vastzit, kunnen consumenten bij een automatische verlenging altijd aanspraak maken op meer rechten voor het opzeggen van een abonnement. Zo voorkom je een onnodige opbouw van schulden met mogelijke gevolgen voor bijvoorbeeld je hypotheek.