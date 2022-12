Fairphone Gaat Smartphones Buiten Europa Verkopen

De Nederlandse fabrikant Fairphone gaat voor het eerst smartphones verkopen buiten Europa. De Fairphone-toestellen zullen voortaan ook verkrijgbaar zijn in Taiwan, waar de smartphones worden ontwikkeld.

Fairphone is een fabrikant dat sinds 2013 zo duurzaam mogelijke smartphones op de markt brengt. Zo maakt Fairphone gebruik van gerecyclede materialen die op een ‘eerlijkere’ manier zijn verkregen en zijn de smartphones van het bedrijf eenvoudig te repareren dankzij het modulaire design.

In Nederland en andere Europese landen zijn de smartphones al jaren verkrijgbaar, maar buiten Europa nog niet. Daar komt nu verandering in met de lancering in Taiwan.

Na enkele jaren toestellen te hebben ontwikkeld in Taiwan, maakt Fairphone zijn nieuwste toestel beschikbaar voor Taiwanese consumenten. Als eerste stap in een markt buiten Europa is het een goede plek om te beginnen in het land waar onze telefoons worden ontwikkeld en waar we een kantoor hebben.

